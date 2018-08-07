В рамках спецоперации полиция частично эвакуировала аэропорт во Франкфурте

В аэропорту немецкого города Франкфурт-на-Майне прошла частичная эвакуация терминала 1. Об этом сообщает местное издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Сотрудники франкфуртской полиции приостановили посадку в зоне А терминала 1 аэропорта и объявили об эвакуации 2 и 3 этажа.

Руководство аэропорта в официальном интервью подтвердило информацию об эвакуации и остановке посадки пассажиров.

По информации газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, спецоперация связана с проникновением в зону безопасности человека, не прошедшего досмотр, который в настоящее время может находиться в терминале 1. Подробности произошедшего не сообщаются. Известно, что речь идет о мужчине, по некоторым данным, он был с ребенком.