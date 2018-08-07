В рамках спецоперации полиция частично эвакуировала аэропорт во Франкфурте

В аэропорту немецкого города Франкфурт-на-Майне прошла частичная эвакуация терминала 1. Об этом сообщает местное издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Сотрудники франкфуртской полиции приостановили посадку в зоне А терминала 1 аэропорта и объявили об эвакуации 2 и 3 этажа.
#frankfurtairport this ain't gonna be fun pic.twitter.com/nn4Ql8RE2H— Steve Sosebee (@Stevesosebee) 31 августа 2016 г.
Руководство аэропорта в официальном интервью подтвердило информацию об эвакуации и остановке посадки пассажиров.
По информации газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, спецоперация связана с проникновением в зону безопасности человека, не прошедшего досмотр, который в настоящее время может находиться в терминале 1. Подробности произошедшего не сообщаются. Известно, что речь идет о мужчине, по некоторым данным, он был с ребенком.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3279 BYN
|2.323 BYN
|2.329 BYN
|USD
|2.0117 BYN
|2.005 BYN
|2.01 BYN
|RUB
|3.1653 BYN
|3.155 BYN
|3.165 BYN