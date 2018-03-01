В Республике Корея ограничили рабочую неделю до 52 часов

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республике Корея снизят максимальное количество рабочих часов в неделю с 68 до 52 часов. Как сообщает The Guardian, пересмотренный закон о трудовых нормах принял парламент страны.

Отмечается, что из 52 часов в рабочей неделе 40 часов будут составлять основное время и 12 - сверхурочные. При пятидневной неделе рабочий день будет длиться 8-10 часов. Ранее жители Республики Корея трудились примерно по 14 часов в день.

Как пишет The Guardian, эпидемия трудоголизма захлестнула Республику Корея после экономического скачка в 1980-90 годах. Граждане страны заняли второе место в мировом списке самых работящих, уступив первую позицию лишь мексиканцам. При этом рождаемость в Корее за 30 лет упала до рекордно низких показателей.

По данным агентства Ренхап, чтобы смягчить возможное негативное влияние сокращения рабочего времени, нововведение будет внедряться поэтапно. Новые правила будут применяться к компаниям с 300 и более сотрудниками с 1 июля текущего года. Фирмы с 50-299 работниками и те, у кого трудятся от 5 до 49 работников, будут руководствоваться новыми нормами времени, начиная с 1 января 2020 года и с 1 июля 2021 года соответственно.

Уже сейчас некоторые крупные компании сократили рабочее время. В их числе розничный гигант Shinsegae Group, который управляет универмагом Shinsegae и сетью гипермаркетов E-Mart. Компания заявила, что сотрудникам рекомендуется эффективнее использовать свое время, больше часов проводить со своими семьями и заниматься другими видами деятельности, такими как физические упражнения. Это поможет людям быть более продуктивными на работе.

Другие крупные компании последовали этому примеру. Так, фирма LG Electronics Inc. запустила экспериментальную программу, позволяющую сотрудникам работать меньше. Некоторые ИТ-компании разрешили своим работникам использовать режим гибкого рабочего времени. Такая система позволяет сотрудникам выбирать свои рабочие часы ежедневно и еженедельно, чтобы они могли проводить время со своими детьми, принимать участие в досуговых мероприятиях или уделять время хобби.

Между тем некоторые работники малых и средних компаний высказали озабоченность из-за того, что сокращение рабочего времени может привести к снижению их заработной платы. Другие выразили опасения, что нововведение повлияет на интенсивность их работы, ведь они должны будут обеспечить прежний уровень производительности при меньшем времени на работе.

Сокращение рабочего времени было одним из ключевых обещаний Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, призванное улучшить качество жизни работников и создать новые рабочие места.-0-