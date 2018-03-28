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В Республике Корея установили причины норовируса на зимней Олимпиаде-2018

В мире 28.03.2018 | 14:03
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Новости сюжета Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
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28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Республики Корея назвало причину вспышки норовируса, случившейся во время зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Об этом сообщает издание "Советский спорт", ссылаясь на местные СМИ.

Установлено, что вирус находился в баках с водой, которыми были оснащены портативные туалеты.

Во время зимней Олимпиады-2018, проходившей с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане, было зарегистрировано более 200 случаев заражения норовирусом. От инфекции пострадали спортсмены и обслуживающий персонал, работавший на территории Олимпийской деревни.-0-

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Теги
болезни, Олимпиада, Республика Корея
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