В Республике Корея установили причины норовируса на зимней Олимпиаде-2018

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Республики Корея назвало причину вспышки норовируса, случившейся во время зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Об этом сообщает издание "Советский спорт", ссылаясь на местные СМИ.

Установлено, что вирус находился в баках с водой, которыми были оснащены портативные туалеты.

Во время зимней Олимпиады-2018, проходившей с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане, было зарегистрировано более 200 случаев заражения норовирусом. От инфекции пострадали спортсмены и обслуживающий персонал, работавший на территории Олимпийской деревни.-0-