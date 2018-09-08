В результате аварии автобуса в Индонезии 21 человек погиб

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв ДТП с участием автобуса в районе индонезийского города Сукабуми (провинция Западная Ява) увеличилось до 21 человека. Об этом 8 сентября сообщает агентство AFP.

На борту автобуса находились 37 туристов. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, причиной стал отказ тормозов. Автобус упал в ущелье.-0-