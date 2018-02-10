10 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В результате аварии двухэтажного автобуса в Гонконге пострадало свыше 70 человек. Об этом информационное агентство ТАСС сообщает со ссылкой на портал газеты South China Morning Post, сообщает БЕЛТА.

Трагедия произошла в отдаленных от центра города территориях. Рейсовый автобус, двигавшийся со стороны ипподрома "Шатин" в один из спальных районов, неожиданно потерял управление и опрокинулся.

В результате аварии погибли 18 человек, еще свыше 60 пассажиров были госпитализированы. По оценкам врачей, десять человек находятся в критическом состоянии, еще 15 - в тяжелом.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам навестила пострадавших в больнице и распорядилась провести тщательное расследование причин дорожно-транспортного происшествия. Оно стало самым серьезным в мегаполисе за последние 15 лет.

По словам пассажиров, автобус при спуске с холма двигался слишком быстро. 30-летний водитель, как сообщается, был трезв, знал маршрут. Он не пострадал и сейчас дает показания.-0-