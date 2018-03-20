В результате ДТП на Кубе один человек погиб, 34 пострадали

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На востоке Кубы произошла авария, в результате которой один человек погиб, 34 получили травмы, сообщает ТАСС.

Инцидент случился на границе юго-восточных муниципий Никеро и Пилон. По сведениям местной прессы, грузовик "Камаз" с прицепом для перевозки пассажиров потерял управление и перевернулся в кювете.

Пострадавшие были госпитализированы, в настоящее время их жизни вне опасности. Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия.

По официальным данным, в среднем на Кубе ежедневно регистрируется 31 ДТП. Как правило, аварии случаются из-за невнимательности водителей, нарушений скоростного режима и плохого состояния дорог. Немаловажной причиной является сильная изношенность автопарка страны: возраст многих авто составляет более 50 лет.-0-