В результате ДТП на Кубе один человек погиб, 34 пострадали

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На востоке Кубы произошла авария, в результате которой один человек погиб, 34 получили травмы, сообщает ТАСС.
Инцидент случился на границе юго-восточных муниципий Никеро и Пилон. По сведениям местной прессы, грузовик "Камаз" с прицепом для перевозки пассажиров потерял управление и перевернулся в кювете.
Пострадавшие были госпитализированы, в настоящее время их жизни вне опасности. Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия.
По официальным данным, в среднем на Кубе ежедневно регистрируется 31 ДТП. Как правило, аварии случаются из-за невнимательности водителей, нарушений скоростного режима и плохого состояния дорог. Немаловажной причиной является сильная изношенность автопарка страны: возраст многих авто составляет более 50 лет.-0-
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