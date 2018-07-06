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В результате ДТП в Краснодарском крае погибли 9 человек

В мире 06.07.2018 | 22:34

По информации ГУ МВД по Краснодарскому краю водитель автомобиля ВАЗ-21015 не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Лада Приора. В результате аварии погибли 9 человек, в том числе один ребенок. Еще одна девушка с тяжкими травмами доставлена в реанимацию местной больницы. ДТП произошло на 22-м километре автодороги Мирный-Бжедуховская-Беляевский.

Обстоятельства происшествия и личности погибших устанавливаются. На месте работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

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Теги
ДТП, Россия, смерть
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