В результате ДТП в Краснодарском крае погибли 9 человек

По информации ГУ МВД по Краснодарскому краю водитель автомобиля ВАЗ-21015 не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Лада Приора. В результате аварии погибли 9 человек, в том числе один ребенок. Еще одна девушка с тяжкими травмами доставлена в реанимацию местной больницы. ДТП произошло на 22-м километре автодороги Мирный-Бжедуховская-Беляевский.
Обстоятельства происшествия и личности погибших устанавливаются. На месте работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.
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