В результате мощных ливней в Японии погиб 21 человек

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии мощные ливневые дожди и вызванные ими оползни стали причиной гибели 21 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телевидение NHK.

Согласно последним данным, пропавшими без вести числятся 47 человек. Спасатели при поддержке бойцов Сил самообороны Японии продолжают поиски пропавших людей. В большинстве регионов западной части Японии на сегодня дожди прекратились, это значительно облегчает работу спасателей. Но местные власти предупреждают о сохраняющейся угрозе возникновения оползней.

Ранее свыше 3 млн человек на западе Японии получили рекомендации к эвакуации, сообщает агентство Киодо. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в префектурах Хиросима и Киото, где уровень воды в реках уже достиг критического. Из-за удара природной стихии приостанавливают работу крупные предприятия и фабрики. В частности, японский автоконцерн Mazda объявил о приостановке работы двух своих предприятий в префектурах Хиросима и Ямагути.

Сильные дожди возникли в Японии из-за воздействия тайфуна "Прапирун". В 2018 году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане.-0-