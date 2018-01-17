В результате нападения смертников на рынок в Нигерии погибли 12 человек

Официальный представитель службы безопасности заявил, что в результате двойной террористической атаки боевиков-смертников на рынке, расположенном в северном городе Нигерии Майдугури, погибли не менее 12 человек и получили ранения еще 48.

Нападение произошло в среду днем. Первый смертник подорвал себя на рынке, а другой остался снаружи, убив только самого себя.

Начальник спасательных служб Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Белло Дамбатта говорит, что рынок атаковала женщина-смертница, а другой нападавший был мужчиной.

К нападению скорее всего причастны боевики радикальной исламистской группировки "Боко харам", которая за девять лет своего существования погубила более 20 000 человек.