В результате нападения "Талибана" на отель в Кабуле погибли 18 человек

По меньшей мере 18 человек погибли в результате атаки террористов на отель Intercontinental, расположенный в Кабуле. Среди погибших шесть граждан Украины, сотрудников авиакомпании, передают новостные агентства.

Всего, по информации афганских правоохранителей, в результате взрывов и стрельбы в "Интерконтинентале" погибли 14 иностранных граждан и четверо жителей Афганистана. Данные о погибших могут измениться, поскольку многие из раненых находятся в критическом состоянии. Сообщается по меньшей мере о 10 пострадавших афганцах.

Intercontinental Hotel - популярнейший среди иностранцев отель Кабула. В день нападения, в субботу, в зале проходила конференция специалистов в области компьютерных технологий. Шесть боевиков вошли в здание через кухню. Они целенаправленно стремились убить как можно больше иностранцев и чиновников.

Контртеррористическая операция продолжалась около 13 часов. Все нападавшие убиты, освобождены 153 постояльца. Перед завершением операции боевики подожгли отель. Ответственность за совершенное взяли на себя террористы "Талибана".