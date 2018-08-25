В результате подрыва смертника около здания избиркома в Афганистане погибли три человека

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Джелалабад в Афганистане смертник взорвал бомбу рядом со зданием избиркома, погибли по меньшей мере три человека, еще восемь получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters.

Один из погибших - полицейский. Инцидент произошел, когда десятки людей собрались на митинг в поддержку кандидата в депутаты, которого дисквалифицировали на выборах, подозревая в связях с незаконными вооруженными группами. Взрыв произошел, когда протестующие пытались закрыть офис избиркома.

На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за взрыв.-0-