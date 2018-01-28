В результате пожара на фабрике в южном Иране пострадали более 30 человек

Иранские СМИ сообщили, что в результате пожара, случившегося на бумажной фабрике, пострадал 31 работник. 11 человек были доставлены в местные больницы, а 20 получили необходимую помощь на месте, поскольку их травмы не были серьезными.

В докладе говорится, что пожарные долгое время тушили огонь в городе Хоррамабад, примерно в 700 километрах (435 миль) к югу от столицы Тегерана.

Причины пожара пока не уточняются.