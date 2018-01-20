В результате пожара в центре Праги пострадали 40 человек, двое погибли

В субботу в одном из отелей, расположенных в центре чешской столицы, возник пожар. По сообщениям местных новостных агентств, в результате погибли два человека.

При этом не менее 40 человек, находившихся в отеле Eurostars David, числятся пострадавшими. Из них четыре человека находятся в критическом состоянии.

Для тушения пожара вызвали несколько экипажей. Эвакуация посетителей и персонала продолжалась в течение часа. Точная причина возгорания пока не установлена.