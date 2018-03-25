В результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 37 человек

По меньшей мере 43 человека пострадали в результате пожара в торговом центре в Кемерово (Российская Федерация), 69 числятся пропавшими без вести. 37 человек погибли, передают информационные агентства.

Изначально сообщалось о пяти погибших: трех женщинах, одном мужчине и одном ребенке. Впоследствии, по мере продвижения по зданию спасателей, число погибших росло, достигнув почти четырех десятков.

Для ликвидации последствий пожара в город направили самолет МЧС со спасателями и психологами на борту. Ранее спасатели вывели из здания около сотни человек и приняли меры по спасению еще 20. Всем им оказали оперативную помощь в медицинских учреждениях города. 30 человек остаются в больницах. На ликвидацию последствий пожара бросили 280 спасателей, 62 единицы техники. Пролив продолжался до глубокой ночи.

У здания произошло частичное обрушение кровли, локализация и тушение пламени завершились лишь ближе к вечеру. При этом многие посетители оказались заблокированы в помещениях и кинозалах с закрытыми дверями. Система аварийного пожаротушения и оповещения на сработали.

Следователи завели уголовное дело, оно передано в Центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы.

Торговый центр был открыт в Кемерове в 2013 году. На его территории общей площадью 23 тыс. кв. м есть парковка на 250 автомобилей, магазины, боулинг, детский центр и кинотеатр.

Точное количество погибших и пострадавших сообщат ближе к утру.

Число погибших в ТЦ в Кемерово возросло до пяти человек "По уточненной на данный момент информации, пять человек погибли, из них трое женщин, один ребенок и один мужчина", - сообщили в СК.