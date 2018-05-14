В результате пыльной бури и грозы в Индии погибли более 25 человек

Не меньше 25 человек погибли, еще несколько десятков пострадали из-за пыльной бури с грозой. Гроза обрушилась 13 мая на северные районы Индии. Об этом сообщает ТАСС.

Среди погибших оказались жители штатов Туттар-Прадеш, Андхра-Прадеш, Западная Бенгалия и столичного округа Дели. Несколько человек погибли из-за ударов молнии. Стихия бушевала: ветер валил деревья, срывал крыши с построек, рекламные щиты.