В результате пыльной бури и грозы в Индии погибли более 25 человек

Не меньше 25 человек погибли, еще несколько десятков пострадали из-за пыльной бури с грозой. Гроза обрушилась 13 мая на северные районы Индии. Об этом сообщает ТАСС.
Среди погибших оказались жители штатов Туттар-Прадеш, Андхра-Прадеш, Западная Бенгалия и столичного округа Дели. Несколько человек погибли из-за ударов молнии. Стихия бушевала: ветер валил деревья, срывал крыши с построек, рекламные щиты.
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