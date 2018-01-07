В результате шторма в Эстонии без света остались тысячи домовладений

Во второй половине дня в воскресенье на Эстонию обрушился сильный шторм. За короткое время скорость ветра выросла до 15-20 м/с, порывами до 25-27 м/с. Затем началась метель и пошел сильный снег.

По стране объявили предупреждение первой степени опасности. Температура воздуха при этом колебалась в пределах плюс-минус 2 градусов Цельсия. На дорогах образовалась гололедица.

Ближе к вечеру стало известно, что около 3,6 тыс. домохозяйств остались без электричества. Приостановлено паромное сообщение между островами Сааремаа (Saaremaa) и Хийумаа (Hijumaa).