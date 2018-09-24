В результате стрельбы в Канаде погиб подросток

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция канадского Гамильтона (провинция Онтарио) расследует убийство подростка, который погиб в результате стрельбы на улице в восточной части города. Об этом сообщил телеканал CTV.
Инцидент произошел рано утром 23 сентября. Пострадавшего доставили в больницу, там он умер от полученных огнестрельных ранений.
Личность погибшего устанавливается.-0-
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