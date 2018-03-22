В результате стрельбы в Сан-Франциско пострадали шесть человек

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек, включая ребенка и сотрудника полиции, были ранены во время перестрелки, случившейся 21 марта в Сан-Франциско (США, штат Калифорния). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал FOX News.

По имеющимся сведениям, вооруженный мужчина был замечен в одном из районов Сан-Франциско. В полицию поступил соответствующий сигнал, после чего стражи порядка выехали на вызов. Правоохранители попытались задержать неизвестного, однако тот начал стрелять в сотрудников полиции. Полицейские были вынуждены открыть ответный огонь. Нападавший был ранен и задержан.

Пострадавшие во время перестрелки люди госпитализированы. Двое находятся в критическом состоянии.

Причины инцидента расследуются.-0-