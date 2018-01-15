В результате стрельбы в центре Ванкувера ранены три человека

По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы в центре канадского Ванкувера. Об этом сообщают новостные агентства.
По мнению полиции, целью нападавших был мужчина возрастом старше 20 лет. Однако также пострадали двое прохожих - 15-летний парень и 30-летний мужчина. Подросток получил ранения и находится в тяжелом состоянии, мужчина же отделался легкими травмами.
Пока неизвестно, сколько человек точно участвовали в нападении. Полиция ведет расследование.
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