В результате стрельбы в центре Ванкувера ранены три человека

По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы в центре канадского Ванкувера. Об этом сообщают новостные агентства.

По мнению полиции, целью нападавших был мужчина возрастом старше 20 лет. Однако также пострадали двое прохожих - 15-летний парень и 30-летний мужчина. Подросток получил ранения и находится в тяжелом состоянии, мужчина же отделался легкими травмами.

Пока неизвестно, сколько человек точно участвовали в нападении. Полиция ведет расследование.