В результате теракта в Кабуле погибли семеро

В Кабуле террорист атаковал здание министерства восстановления и развития сельских районов Афганистана. Об этом сообщает местный телеканал 1TV со ссылкой на полицию. Террорист-смертник подорвал себя возле ворот ведомства в то время, когда сотрудники министерства уходили с работы.
В результате взрыва семь человек погибли на месте, 15 получили ранения различной степени тяжести. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за теракт.
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