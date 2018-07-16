В результате теракта в Кабуле погибли семеро

В Кабуле террорист атаковал здание министерства восстановления и развития сельских районов Афганистана. Об этом сообщает местный телеканал 1TV со ссылкой на полицию. Террорист-смертник подорвал себя возле ворот ведомства в то время, когда сотрудники министерства уходили с работы.

В результате взрыва семь человек погибли на месте, 15 получили ранения различной степени тяжести. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за теракт.