В результате теракта в столице Сомали погибли 6 человек

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Сомали Могадишо автомобиль, начиненный взрывчаткой, въехал в административное здание. Погибли шесть человек, 16 получили ранения, сообщает Reuters.

По словам очевидцев, машина на большой скорости въехала в здание, оно полностью разрушено. Над городом большие клубы дыма.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб".-0-