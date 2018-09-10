В результате теракта в столице Сомали погибли 6 человек

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Сомали Могадишо автомобиль, начиненный взрывчаткой, въехал в административное здание. Погибли шесть человек, 16 получили ранения, сообщает Reuters.
По словам очевидцев, машина на большой скорости въехала в здание, оно полностью разрушено. Над городом большие клубы дыма.
Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб".-0-
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