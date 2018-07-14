В результате взрыва на митинге в Пакистане погибли 128 человек

В результате взрыва на юго-западе Пакистана в провинции Белуджистан на предвыборном митинге погибли 128 человек, ранены 120.
Об этом сообщает местный телеканал Geo TV. Ранее сообщалось о 70 погибших.
Среди погибших - лидер партии "Белуджистан Авами" Навабзада Сирай Райсани.
Взрыв был совершен террористом-смертником, который, по предварительной информации, использовал от 16 до 20 килограмм взрывчатки.
Это уже третье за сутки нападение на предвыборных митингах в Пакистане.
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