В результате взрыва в Пакистане погибли шесть человек и 20 пострадали

На востоке Пакистана прогремел взрыв. В результате взрыва погибли как минимум шесть человек и около 20 пострадали, передают информагентства.

Инцидент произошел в поселке Раивинд, недалеко от Лахора, возле одного из КПП. По имеющейся информации, взрыв устроил террорист-смертник. По другим сведениям, взрывное устройство заложили заранее.

Часть раненых - сотрудники полиции, но среди них есть и местные жители. Основной целью атакующих были правоохранители.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за содеянное. Вероятнее всего, речь идет о "Талибане".