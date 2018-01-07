В результате взрывов в сирийском Идлибе погибли не менее 20 человек

Заминированный автомобиль взорвался в городе Идлибе, расположенном на северо-западе Сирии. В результате теракта погибли не менее 20 человек, десятки получили ранения разной степени тяжести.
Впоследствии стало известно еще о трех взрывах. По всей вероятности дважды сработали взрывные устройства в автомобилях, а также две бомбы.
Сообщается, что среди погибших и раненых много гражданских. Напомним, ситуация в Идлибе остается одной из самых напряженных во всей Сирии ввиду концентрации там большого числа боевиков.
Вероятнее всего атаку провели на один из штабов оппозиционной группировки.
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