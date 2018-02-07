В результате землетрясения на Тайване погибли 6 человек, 258 ранены

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате мощного землетрясения на востоке китайской провинции Тайвань увеличилось до 6 человек, количество раненых достигло 258, сообщает ТАСС.

В настоящее время 76 человек считаются пропавшими без вести. На месте трагедии активно ведутся поисково-спасательные работы.

Стихийное бедствие обернулось серьезными разрушениями: повреждены более 50 школ, значительный ущерб нанесен некоторым крупным зданиям. В частности, сильно пострадала 11-этажная гостиница Marshal Hotel, три нижних этажа которой обрушились. Один из многоэтажных домов, расположенных в зоне бедствия, в данный момент накренен до опасного угла. Из-за угрозы полного обрушения спасательные работы вблизи него приостановлены.

В целом из опасных мест было эвакуировано 830 человек. В регионе по прежнему ощущаются остаточные подземные точки.

Сильное землетрясение произошло около полуночи по местному времени у восточного побережья Тайваня и ощущалось в том числе в административном центре Тайбэе. По оценкам сейсмологов, магнитуда толчка составила 6. Его эпицентр находился в морской акватории у береговой зоны уезда Хуалянь, а очаг залегал на глубине 10 км.-0-