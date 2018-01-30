В результате жестокой расправы в Мексике погибли 9 человек

Число погибших в результате вооруженного нападения на дом в Монтеррее в субботу вечером возросло до девяти, сообщают информагентства.

Бернардо Гонсалес, прокурор штата Нуэво-Леон, указал, что после того, как семь человек погибли на месте, еще двое умерли в ходе оказания медицинской помощи в местных больницах.

Предполагается, что группа мужчин в масках напала на компанию из 20 человек, которые смотрели футбольный матч в городе Сан-Николас-де-лос-Гарза, входящем в городскую часть Монтеррея. Нападавшие заперли женщин в ванной и застрелили девять мужчин.

В доме обнаружили наркотики и прокурор не исключает последствия войны картелей.

Согласно официальным сообщениям, 2017 год стал самым жестоким для Мексики, при этом сообщается о 29 168 убийствах.