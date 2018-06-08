В Риме из метро эвакуировали 1,5 тыс. человек

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из метрополитена в Риме (Италия) из-за технической аварии эвакуированы около 1,5 тыс. человек, сообщает ТАСС.
По предварительным данным, на одной из электролиний произошла авария, что привело к задымлению. В результате было принято решение закрыть несколько станций метро.
На место ЧП прибыли пожарные, полицейские и медики. О пострадавших не сообщается.
Ситуация усугубляется тем, что сегодня в Риме проходит забастовка работников общественного транспорта. Возможны перебои в работе наземного транспорта и региональной железной дороги.-0-
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