В Риме неизвестные похитили у инкассаторов более 1,5 млн. евро

В пятницу, первого июня, в Риме группа неизвестных ограбила фургон инкассаторов, сообщают информагентства. Добычей злоумышленников стала сумма в размере полутора миллионов евро.

Данный инцидент произошел в западной части города. Когда инкассаторы приехали к супермаркету за выручкой, на них напали четверо неизвестных в масках. Преступники были вооружены. По предварительным данным, на них были надеты жилеты с надписью "полиция". Грабителям удалось обезоружить инкассаторов, похитить деньги, а после уехать с добычей на фургоне с иностранными номерами.

Известно, что в результате нападения никто не пострадал. Преступники объявлены в розыск. Их поиски, в том числе, ведутся и с вертолета.