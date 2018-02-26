В Риме выпал аномальный снег. Инстаграм-подборка

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Рим в минувшие выходные обрушился аномальный снегопад. Об этом пишет Le Repubblica.
Снежный покров в городе местами достиг 4 см.
Сегодня в столице Италии из-за непогоды закрыты школы и детские сады.
Метеорологи отмечают, что холодный фронт пришел в страну из Сибири и движется с севера на юг Италии. Согласно прогнозам, столбик температуры может показать в ближайшие дни в окрестностях Рима до 9 градусов ниже нуля.-0-
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