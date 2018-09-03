В Рио-де-Жанейро сгорел Национальный музей Бразилии с 200-летней историей

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Рио-де-Жанейро в результате сильного пожара полностью сгорел Национальный музей Бразилии, сообщает Би-Би-Си.

Музей является старейшим научным учреждением Бразилии, в 2018 году он отметил свое 200-летие. Это здание когда-то служило резиденцией португальской королевской семьи.

Как сообщила бразильская газета Globo, экспозиция практически уничтожена. В музее были собраны более 20 млн ценнейших экспонатов. Здесь были выставлены тысячи экспонатов, рассказывающих об истории Бразилии и других стран, в том числе предметы древнеегипетской культуры.

По предварительной информации, никто из сотрудников или посетителей музея не пострадал. Возгорание произошло уже после закрытия музея.

На кадрах, показанных по бразильскому телевидению, видно, как пожар распространился по всему зданию. Причина возгорания пока неясна.

Директор музея назвал произошедшее культурной трагедией.

Президент Бразилии Мишел Темер написал в Twitter, что это печальный день для всех бразильцев. "Ценность нашей истории невозможно оценить ущербом, нанесенным зданию", - добавил президент.

Музей основан в 1818 году королем Португалии Жуаном VI. В заведении были представлены одни из крупнейших в Северной и Южной Америках коллекции животных, минералов, окаменелостей, мумий, индейской посуды. Экспозиция включала важные для науки находки - кости динозавра и скелет древней женщины, которому было 12 тыс. лет.-0-