В России автобус столкнулся с внедорожником, пострадали 24 человека

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ленинградской области России автобус столкнулся с внедорожником Mitsubishi, пострадали 24 человека, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на автодороге "Скандинавия" под Выборгом. По данным регионального управления ГИБДД, водитель автомобиля Mitsubishi совершил столкновение с автобусом, двигавшимся в попутном направлении. От удара автобус съехал в кювет.

Причины аварии пока неизвестны. По факту происшествия проводится проверка.-0-