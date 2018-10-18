В России могут повысить минимальный возраст для покупки гладкоствольного оружия

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Член комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Ольга Ковитиди готовит к внесению в парламент страны законодательную инициативу о повышении минимального возраста, необходимого для покупки гладкоствольного оружия, включая помповые ружья, сообщает ТАСС.

Сенатор отметила, что сейчас в России при наличии необходимых документов нарезное огнестрельное оружие можно иметь с 21 года, а гладкоствольное - с 18 лет. "Я твердо уверена, что этот возраст необходимо увеличить. Минимум необходимо его выровнять с тем возрастом, который сейчас существует (для покупки нарезного оружия)", - заявила Ольга Ковитиди.

Ольга Ковитиди. Фото ТАСС

Концепция будущего законопроекта, уточнила сенатор, будет обсуждаться на заседании комитета 23 октября.

Помимо этого сенатор предлагает внести изменения в подзаконные акты, регламентирующие порядок медицинского освидетельствования для выдачи лицензии. "Порядок предоставления документов следующий: специалист поднимает картотеку, если указанное лицо не состоит на учете у психиатра и нарколога, справка выдается автоматически", - сказала она. Данный порядок регламентируется приказом Министерства здравоохранения РФ.

"Необходимо, чтобы освидетельствование психиатром и наркологом проводилось в полном объеме, чтобы устанавливали все противопоказания к владению оружием. А сегодня, к сожалению, оно проводится формально", - констатировала сенатор.

17 октября студент Керченского политехнического колледжа 18-летний Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. По последним данным, в результате трагедии погиб 21 человек (включая нападавшего). Около 50 были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии и пребывают в реанимации.

Следственный комитет РФ изначально возбудил уголовное дело по статье "Теракт", однако позже переквалифицировал на статью "Убийство". Мотивы виновника трагедии неизвестны. Между тем глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что подозреваемый, устроивший стрельбу и взрыв в колледже в Керчи, не мог подготовить нападение в одиночку.-0-