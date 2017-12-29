В России отзывают около 26 тыс. автомобилей Volkswagen и Skoda

Росстандарт объявил об отзыве по меньшей мере 26 038 машин марок "Фольксваген" и "Шкода". Речь идет о Polo Sedan и Rapid соответственно.
К дилерам должны вернуться 16 065 "Поло" и 9 973 "Рапида". Причиной отзыва стала неправильно сваренная буксирная проушина, приложенная к комплекту бортового инструмента.
При использовании буксирной проушины она может оборваться из-за чрезмерного тягового усилия при буксировке.
Все работы по замене проушин произведут бесплатно.
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