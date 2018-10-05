В России планируют отменить запрет на продажу алкоголя на АЗС из-за неэффективности

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России планируют отменить запрет на продажу алкоголя на автозаправках, сообщает ТАСС.

Проработать вопрос о возможности продажи алкоголя на АЗС поручил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Ранее российская газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что решение о возврате торговли слабым алкоголем на заправках было принято на состоявшемся в сентябре у Дмитрия Козака совещании.

Дмитрий Козак. Фото пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Проект поправок в закон о регулировании алкогольного рынка, разрешающий продажу алкоголя крепостью до 16,5% на АЗС, внес член Совета Федерации от Астраханской области Геннадий Орденов в Госдуму в январе 2017 года. В обоснование предложений он говорил, что "введенный в 2011 году запрет торговли алкоголем на АЗС неэффективен: связи между употреблением алкоголя и возможностью купить его на заправке нет - алкоголь можно приобрести и в обычных магазинах, которые часто находятся вблизи АЗС".

Приводились данные, что число аварий с участием нетрезвых водителей после запрета не уменьшилось: в 2010 году было 11 тыс. 800 таких ДТП, а в 2015 году - 16 тыс. При этом владельцы АЗС, по мнению сенатора, пострадали из-за роста издержек, после запрета на торговлю алкоголем содержать магазины при автозаправках стало невыгодно, некоторые были закрыты.

Закон, который запрещает продажу алкогольной продукции на автозаправочных станциях, во всех видах общественного транспорта и на остановках, на оптовых и розничных рынках, на вокзалах и в аэропортах (за исключением магазинов беспошлинной торговли), на военных объектах и в местах массового скопления граждан, был принят в России в 2011 году.-0-