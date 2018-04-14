В России под Липецком разбился легкомоторный самолет

В субботу, 14 апреля под Липецком недалеко от населенного пункта Шаршки разбился легкомоторный самолет. Пилот и пассажир погибли. Об этом сообщает ряд российских СМИ.
Полет самолета был несанкционированный. Уже на взлете у самолета возникли технические неполадки. Пилот не смог посадить летное судно, и оно разбилось при столкновении с землей.
На месте аварии работают спасательные службы.
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