В России под Липецком разбился легкомоторный самолет

В субботу, 14 апреля под Липецком недалеко от населенного пункта Шаршки разбился легкомоторный самолет. Пилот и пассажир погибли. Об этом сообщает ряд российских СМИ.

Полет самолета был несанкционированный. Уже на взлете у самолета возникли технические неполадки. Пилот не смог посадить летное судно, и оно разбилось при столкновении с землей.

На месте аварии работают спасательные службы.