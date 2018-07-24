В России повысили НДС до 20%

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная дума России утвердила в третьем, окончательном, чтении закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Документ вступит в силу с 1 января 2019 года, сообщает ТАСС.

Законопроект был инициирован правительством страны, подсчитавшим, что повышение НДС принесет федеральному бюджету дополнительные 620 млрд российских рублей в год (более $9,8 млрд по текущему курсу).

Несмотря на нововведения, льготы по НДС будут сохранены. Пониженные ставки НДС в размере 10% предусмотрены для товаров социального назначения: продовольственных товаров (за исключением деликатесных), детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Существующие нулевые ставки НДС продолжат действовать для внутренних межрегиональных воздушных перевозок.

Производители имеют право не восстанавливать принятый к вычету НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет субсидий, полученных в 2018 году на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении колесных транспортных средств, высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, в том числе сельскохозяйственной техники.

Как отмечается в финансово-экономическом обосновании к документу, подобные послабления приведут к потерям доходов федерального бюджета в размере 27 млрд российских рублей (почти $429,6 млн по текущему курсу).

Наряду с повышением НДС принятый закон предусматривает снижение с 1 января 2019 года совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды до 30% с 34% и установление тарифа страховых взносов в пенсионный фонд в размере 22%. Ожидается, что при этом трансферт из федерального бюджета в пенсионный фонд РФ вырастет на 502,6 млрд российских рублей (около $8 млрд) в 2019 году и на 554,1 млрд российских рублей (более $8,8 млрд) в 2020 году.

Согласно заявлению главы Счетной палаты Алексея Кудрина повышение НДС связано в том числе с потерей доходов федерального бюджета из-за снижения цен на нефть за последние четыре года: в начале 2014 года они составляли $110-100 за баррель, а сегодня - $76.

Правительство сообщило, что намеревается направить средства от повышения НДС на социальные нужды, прежде всего на здравоохранение.-0-