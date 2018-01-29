В России приняли на вооружение новые автоматы АК-12 и АК-15

Министерство обороны Российской Федерации приняло на вооружение новые образцы стрелкового оружия - автоматы АК-12 и АК-15 концерна "Калашников". Об этом сообщили информационные агентства.

Автоматическое оружие рекомендовано к использованию сухопутными войсками, ВДВ и морской пехотой. Испытания прошли автоматы АК-12 (калибр 5,45), так же как АК-15 (калибр 7,62) и АЕК-971.

Указанные модели станут частью комплекта боевой экипировки "Ратник". Она состоит из десятков элементов и девяти элементов оружия.