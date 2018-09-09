9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России проходит единый день голосования, сообщает ТАСС.

Выборы регионального и местного уровней, а также довыборы в Госдуму проводятся в 80 субъектах федерации из 85.

По информации председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, на избирательные участки по всей стране направлены более 120 тыс. наблюдателей. Больше всего наблюдателей ожидается на участках в Москве, Московской области, Башкирии, Кемеровской, Ростовской, Самарской, Ульяновской областях.

В списки избирателей включены около 65 млн человек. Прямые выборы губернаторов проходят в 22 субъектах, также назначены непрямые выборы глав четырех регионов - их избирают депутаты заксобраний по представлению президента. В 16 субъектах проводятся выборы депутатов заксобраний, в 12 - выборы городских дум областных центров. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам в шести регионах и множество муниципальных выборов.-0-