В России растет площадь лесных пожаров

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесными пожарами в России охвачено почти 15,9 тыс. га, за сутки площадь возгораний увеличилась на 5,5 тыс. га, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны.

По данным на 19 июня, на территории России действует 71 лесной пожар. Самые сильные очаги зарегистрированы в Красноярском крае на площади почти 10,2 тыс. га и в Якутии - около 4,3 тыс. га. Очаги возгорания тушат еще в девяти субъектах федерации.

Днем ранее в регионах России было зарегистрировано 64 лесных пожара.

К борьбе с огнем в лесах привлечено порядка 1,7 тыс. человек, задействованы 232 единицы техники. В авиационном мониторинге и тушении участвуют 85 воздушных судов.-0-