В России СФ одобрил закон об уголовной ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Федерации на сегодняшнем заседании одобрил закон, устанавливающий уголовную ответственность в России за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста, сообщает ТАСС.
Инициатива, внесенная на рассмотрение парламента президентом России, дополняет Уголовный кодекс (УК) РФ новой статьей "Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста". Она предусматривает санкции в виде штрафа до 200 тыс. российских рублей или в размере заработной платы (иного дохода осужденного) за период до 18 месяцев либо обязательных работ на срок до 360 часов.
В примечании к статье дается определение предпенсионного возраста. Под ним предлагается понимать "возрастной период продолжительностью до 5 лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости".
Дела, возбужденные по новой статье, будет расследовать Следственный комитет России.-0-
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