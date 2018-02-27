В России задержаны участники крупной наркогруппировки

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники МВД России задержали 27 участников крупной наркогруппировки, продававшей наркотики через интернет-магазин и принимавшей оплату криптовалютой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

"В ходе проведения специальных операций в нескольких субъектах Российской Федерации пресечена деятельность интернет-магазина, который реализовывал оптовые партии синтетических наркотиков", - сообщила Ирина Волк.

Полицейскими выявлены и ликвидированы четыре нарколаборатории на территории Московской, Новосибирской, Челябинской областей и Хабаровского края. Их производительность составляла от 20 кг до 100 кг синтетических наркотиков в неделю.

Было изъято около 350 кг синтетических наркотиков, примерно 500 кг химических реактивов, используемых при изготовлении наркотиков, 87 единиц лабораторного оборудования.

Организаторами криминальной структуры был налажен весь цикл оборота наркотических средств от производства до сбыта потребителю, а вербовка участников проводилась через соцсети. Логистическая цепочка включала в себя доставку особо крупных партий наркотических средств в оборудованных тайниками автомашинах.

Возбуждено 19 уголовных дел. В отношении 23 задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении еще 4 - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.-0-