В России запретили "Ягуар" и другие алкогольные энергетики

С 1 января 2018 года в Российской Федерации запрещаются производство и продажа алкогольных тонизирующих напитков. Соответствующие изменения внесены в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

Основная масса изменений внесена в июле 2017 года. Теперь производство и реализация алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15% , содержащей тонизирующие компоненты, прекращается.

Перечень "тонизирующих" элементов устанавливается правительством России. С сегодняшнего дня продавать алкогольные энергетики в розничных сетях, в том числе дистанционно, а также при помощи торговых автоматов, запрещается.