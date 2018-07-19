В России завершена разработка гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард"

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны России заявило о завершении разработки гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард", сообщает ТАСС.

"Оборонно-промышленным комплексом России завершена разработка ракетного комплекса "Авангард" с принципиально новым оснащением - планирующим крылатым боевым блоком. Предприятия промышленности приступили к его серийному производству. В позиционном районе Домбаровского соединения РВСН проводится комплекс организационных и технических мероприятий по принятию ракетного комплекса "Авангард" в эксплуатацию", - сообщили в российском военном ведомстве.

В Минобороны РФ подчеркнули, что создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности России, предотвращение любой агрессии в отношении страны и ее союзников.

Кроме того, военное ведомство проинформировало о завершении испытаний российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". "С положительными результатами завершена программа бросковых испытаний комплекса, что позволяет перейти к подготовке летных испытаний ракетного комплекса "Сармат", - сказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что все проведенные мероприятия позволяют сделать однозначный вывод, что создание ракетного комплекса "Сармат", постановка его на боевое дежурство будут проведены в установленные сроки.

Председатель военно-научного комитета Ракетных войск стратегического назначения полковник Артем Вяткин сообщил, что в рамках бросковых испытаний "Сармата" выполнено более 50 задач, которые позволили подтвердить правильность принятых конструктивных решений по ракете, системам и агрегатам пусковой установки и подтвердить их надежность, а также отработать технологию подготовки ракеты к пуску, режимы предстартовой подготовки и циклограмму пуска.-0-