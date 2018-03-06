6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ростове-на-Дону мужчина с кинжалом напал на прохожих, его задержали, сообщают информационные агентства.
Инцидент произошел на проспекте Стачки. В правоохранительные органы поступила информация, что гражданин ведет себя агрессивно и представляет опасность. На место выехали сотрудники полиции и Росгвардии.
По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, в результате нападения пострадал один человек. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. Как сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев, нападавший ходил по улице около 40 минут.-0-
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