6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ростове-на-Дону мужчина с кинжалом напал на прохожих, его задержали, сообщают информационные агентства.

Инцидент произошел на проспекте Стачки. В правоохранительные органы поступила информация, что гражданин ведет себя агрессивно и представляет опасность. На место выехали сотрудники полиции и Росгвардии.

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, в результате нападения пострадал один человек. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. Как сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев, нападавший ходил по улице около 40 минут.-0-