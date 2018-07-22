В Ростове умер следователь, поймавший маньяка Чикатило

В Ростове на 71-м году жизни скончался следователь, который сумел поймать маньяка Андрея Чикатило. Виктор Бураков умер после продолжительной болезни. Бураков играл ведущую роль в операции «Лесополоса», которая была разработала для поимки маньяка. После выхода на пенсию он возглавил ростовский Совет ветеранов МВД.
Прощание с Виктором Бураковым состоится 22 июля на Северном кладбище Ростова. Серийный маньяк Андрей Чикатило признан виновным в убийствах 56 человек. Преступления совершались с 1973 по 1990 годы в Ростовской области. Приговорен к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение 14 февраля 1994 года в Новочеркасске.
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