В Ростове умер следователь, поймавший маньяка Чикатило

В Ростове на 71-м году жизни скончался следователь, который сумел поймать маньяка Андрея Чикатило. Виктор Бураков умер после продолжительной болезни. Бураков играл ведущую роль в операции «Лесополоса», которая была разработала для поимки маньяка. После выхода на пенсию он возглавил ростовский Совет ветеранов МВД.

Прощание с Виктором Бураковым состоится 22 июля на Северном кладбище Ростова. Серийный маньяк Андрей Чикатило признан виновным в убийствах 56 человек. Преступления совершались с 1973 по 1990 годы в Ростовской области. Приговорен к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение 14 февраля 1994 года в Новочеркасске.