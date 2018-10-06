В Ростовской области мужчина с ножом в голове разгуливал в поле

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ростовчане увидели в поле мужчину, у которого из головы торчал нож. Об этом сообщает Фонтанка.ру со ссылкой на паблик "Это Ростов-на-Дону" в социальной сети.
Травма казалась несовместимой с жизнью, но пострадавший был в сознании и даже объяснил, что случилось.
Пока медики скорой ехали на вызов, полицейские опросили пострадавшего. Он пояснил, что он просто хотел, чтобы "голова дышала", потому что у него заложен нос.
В больнице травмированный шутил, потом попросил врачей вытащить из головы нож, потому что тот ему мешал. Как выяснилось, мужчина стоит на учете у психиатра.-0-
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