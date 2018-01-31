В Ростовской области опрокинулся автобус: четыре человека погибли

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ростовской области России опрокинулся рейсовый автобус, в результате четыре человека погибли, 13 пострадали, сообщают информагентства.
По предварительной информации, водитель рейсового автобуса Саратов - Ростов-на-Дону не справился с управлением.
Сообщается, что одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Всего в автобусе находились 33 человека, включая двух водителей. Личности погибших и пострадавших уточняются.
Обстоятельства ДТП выясняются.-0-
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