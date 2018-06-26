В Ровенской области Украины два авто столкнулись с автобусом, четверо погибших

26 июня, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Ровенской области при столкновении двух автомобилей и маршрутного автобуса погибли четыре человека, семеро пострадали. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
"25 июня в 19.13 в районе села Орловка Сарненского района на автодороге Киев-Ковель произошло столкновение двух автомобилей и маршрутного автобуса, в результате чего погибли 4 человека, пострадали 7 человек, которые госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Mercedes-Benz (иностранной регистрации), который выезжал с второстепенной дороги на главную, не учел дорожную обстановку и не предоставил маршрутному автобусу преимущества в движении. В результате столкновения транспортные средства на полосе встречного движения врезались в автоцистерну.-0-
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