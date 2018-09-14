В РПЦ назвали решение по Константинополю церковным эквивалентом разрыва дипотношений

14 сентября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Решение Синода РПЦ относительно прекращения поминания предстоятеля Константинопольской церкви патриарха Варфоломея за богослужением можно назвать церковным эквивалентом разрыва дипломатических отношений. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион на брифинге по итогам Внеочередного заседания Священного Синода.

"Это непоминовение Константинопольского патриарха по сути означает разрыв отношений. Мы временно приостанавливаем всякое общение с Константинопольским патриархатом. Если провести параллель с дипломатией, то это примерно эквивалентно разрыву дипломатических отношений", - сказал он.

Митрополит отметил, что Синод РПЦ может в дальнейшем принять решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольской церковью.

Синод РПЦ на внеочередном заседании 14 сентября принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и участие во всех структурах, где председательствуют или сопредседательствуют представители Константинопольского патриархата. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прекращает поминать предстоятеля Константинопольской церкви патриарха Варфоломея за богослужением.

Константинопольский патриархат 7 сентября "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов, то есть посланников, в Киев, который является канонической территорией Московского патриархата. Священный Синод Русской православной церкви в ответ на это выразил "решительный протест и глубокое возмущение" и заявил, что действия Константинопольской церкви "являются грубейшим попранием церковных канонов".-0-